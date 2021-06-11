شكرا لقرائتكم خبر عن انكسار الموجة الحارة .. الأرصاد تكشف حالة الطقس و درجات الحرارة غدًا السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 12 يونيو في القاهرة والمحافظات، وقالت يسود طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بينما سيكون معتدلا على مدن السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر بحالة الطقس ودرجات الحرارة أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض، حيث يسود خلال ساعات الليل طقس لطيف على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما سيكون معتدلا على جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد.

القاهرة العظمي 35 الصغرى 21 درجة.

الإسكندرية العظمي 29 العظمي 19 درجة.

وادي النطرون العظمي 34 العظمي 21 درجة.

طنطا العظمي 35 العظمي 21 درجة.

شبين الكوم العظمي 35 العظمي 21 درجة

دمنهور العظمي 34 العظمي 21 درجة

بلطيم العظمي 29 العظمي 20 درجة

مطروح العظمي 26 العظمي 20 درجة

السلوم العظمي 26 العظمي 20 درجة

سيوة العظمي 37 العظمي 22 درجة

بورسعيد العظمي 29 العظمي 19 درجة

دمياط العظمي 28 العظمي 20 درجة

الزقازيق العظمي 35 العظمي 21 درجة

المنصورة العظمي 35 العظمي 21 درجة

الإسماعيلية العظمي 36 العظمي 25 درجة

السويس العظمي 37 العظمي 25 درجة

العريش العظمي 30 العظمي 23 درجة

رفح العظمي 30 العظمي 23 درجة

رأس سدر العظمي 38 العظمي 25 درجة

نخل العظمي 35 العظمي 22 درجة

نويبع العظمي 39 العظمي 26 درجة

طابا العظمي 37 العظمي 22 درجة

كاترين العظمي 33 العظمي 20 درجة

الطور العظمي 37 العظمي 25 درجة

شرم الشيخ العظمي 40 العظمي 26 درجة

الغردقة العظمي 40 العظمي 26 درجة

مرسى علم العظمي 38 العظمي 25 درجة

الفيوم العظمي 38 العظمي 26 درجة

بني سويف 40 العظمي 26 درجة

المنيا العظمي 41 العظمي 23 درجة

أسيوط العظمي 43 العظمي 24 درجة

سوهاج العظمي 44 العظمي 25 درجة

قنا العظمي 45 العظمي 26 درجة

الأقصر العظمي 45 العظمي 26 درجة

أسوان العظمي 46 العظمي 27 درجة

وأكدت الأرصاد الجوية أن الطقس غدًا سيشهد نشاطا في حركة الرياح على مناطق من القاهرة والجيزة وجنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس ستشهد أيضا سقوط الأمطار خفيفة على مناطق مدن السواحل الغربية على فترات متقطعة.