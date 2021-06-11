شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: الناتج الاقتصادي الإفريقي 2% من الإجمالي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن القارة الأفريقية تعاني تحديات إضافية، كونها الأكثر فقرًا بين العالم؛ إذ يعيش بها حوالي 70 % من فقراء العالم رغم كونها قارة شابة تضم مليار ونصف نسمة بينهم 60% من الشباب، لافتًا إلى ضعف إجمالي الناتج الاقتصادي الإفريقي الذي لا يتعدى 2% من الإجمالي العالمي؛ إذ يبلغ 2.6 ترليون دولار من الإجمالي العالمي الذي يبلغ 131 تريليون دولار أمريكي، رغم أن القارة السمراء غنية بالموارد.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالمنتدى الأول لوزراء ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية 2021 تحت شعار التكامل من أجل النمو أن اقتصادات أفرقيا لا تزال تعتمد على السلع الأولية، إلا أن القارة السمراء لديها فرص متعددة لتوطين الصناعات والنهوض باقتصاداتها.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تسعى لإحداث تحولات صناعية لخلق بنية اقتصادية مبدعة تؤهل رواد الاستثمار والتصنيع من خوض مسيرتهم الناجزة، لافتًا إلى أن القارة الإفريقية لديها فرص غير محدودة لتوطين التصنيع لافتًا إلى أن الصراعات الإرهابية تهدم أي تنموية رامية إلى دفع الوضع الاقتصادي القاري.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ.

وحضر المنتدى وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية في 34 دولة إفريقية فضلًا عن ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية في المنطقة، وعلى رأسهم وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وفهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة، وعدد من كبار رجال الأعمال المصريين ونواب البرلمان