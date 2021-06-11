شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: 70% من فقراء العالم يعيشون في أفريقيا رغم كونها قارة شابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن القارة الأفريقية تعاني تحديات مضاعفة في ظل انتشار فيروس كورونا؛ كونها الأكثر فقرًا بين دول العالم؛ إذ يعيش بها حوالي 70% من فقراء العالم رغم كونها قارة شابة تضم مليار ونصف نسمة، 60% منهم شباب.

وأضاف مدبولي خلال كلمته بالمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية 2021 تحت شعار «التكامل من أجل النمو»، ضعف إجمالي الإنتاج الأفريقي، الذي يبلغ 2.6 تريليون دولار من إجمالي عالمي 131 تريليون دولار أمريكي، رغم أن القارة السمراء غنية بالموارد.

وأكد مدبولي أن اقتصادات أفريقيا لا تزال تعتمد على السلع الأولية، لافتا إلى أن القارة تسعى عبر جهود تنموية لانتشال 20 مليون شخص من الفقر المدقع بحلول 2030 ، مشيرا إلى أن الصراعات الإرهابية تهدم أي تنموية رامية إلى دفع الوضع الاقتصادي للقارى الإفريقية.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ.

ويحضر المنتدى وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة إفريقية فضلًا عن ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية في المنطقة، وعلى رأسهم وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وفهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة، وعدد من كبار رجال الأعمال المصريين ونواب البرلمان.