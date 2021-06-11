شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: لابد من تضافر الجهود لجذب الاستثمارات المباشرة للقارة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقال سامح شكري وزير الخارجية إن المنتدى يكتسب أهميته في تلك الأوقات لمواجهة تداعيات انتشار جائحة كورونا وضرورة تضافر كافة الجهود وخلق سوق مشتركة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما لدي القارة الأفريقية من مزايا وفرص كبيرة.

ولفت شكري في كلمته في أعمال افتتاح المنتدى الأول لرؤساء الهيئات الاستثمارية الأفريقية بحضور رئيس مجلس الوزراء وممثلي ٣٤ دولة أفريقية إلى أن مصر تعمل خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي لجذب الاستثمار وخلق حياة افضل لجميع الدول الأفريقية من خلال عدد من الإجراءات من بينها العمل بمبدأ لا تنمية إلا باحلال السلام ولذلك تعمل مصر على إزالة كافة العقبات لاحلال السلام ونزع فتيل النزاعات في جميع أنحاء القارة، كما يأتي العمل على ضرورة العمل على قضايا مثل تغيير المناخ وتوفير الغذاء والهجرة غير شرعية وغيرها ضمن جهود مصر.

كما تعمل مصر على دفع الأجندة التبادل التجاري، وإعادة الأعمار وكذلك تنفيذ مشروعات مشتركة كمشروع طريق القاهرة- كيب تاون وقيام الشركات المصرية بتنفيذ سد في تنزانيا دليل على أهمية تنفيذ مشروعات مشتركة بين الدول.

وأضاف شكري إن انتشار جائحة كورونا فرض على الجميع الاستثمار في البنية التحتية للقدرات الصحية في جميع الدول والاستثمار في التصنيع الصحى المحلى وفي هذا المجال وجه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بتصنيع لقاح فيروس كورونا المستجد.