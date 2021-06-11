مدبولي بمنتدى رؤساء الاستثمار بإفريقيا: العالم يواجه 4 تحديات رئيسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العالم يواجه 4 تحديات رئيسية تتمثل في جائحة كورونا، الاختناقات و القيود المفروضة على السفر، زيادة معدلات التضخم، النزاعات التجارية، التي يعاني منها الجيوسياسيين.

و أضاف مدبولي، خلال كلمته في افتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا بشرم الشيخ، الجمعة، ـن المنتدى اتخذ شعار "التكامل من أجل النمو" في عامه الأول، متابعا: "نجتمع بعد أيام من احتفاء العالم بيوم إفريقيا الذي يوافق 25 مايو من كل عام"، والذي يأتي في توقيت مغاير، وفي ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة، تتطلب تتضافر جهود الدول، لتلبية طموحات شعوبها

وأكد مدبولي، أنه لا تزال أفريقيا الأكثر فقر بين قارات العالم، حيث بلغت نسبة الفقر بها 70% بالنسبة من قارات العالم، مؤكدا أن معدلات الفقر مرشحة للزيادة بحلول عام 2030