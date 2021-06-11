مجهول يطلق الرصاص على سائق بأسيوط والأمن العام ينجح في القبض عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط في كشف هوية المتهم بإطلاق الرصاص على سائق وسرقة مركبة التوك توك الخاصة به.

تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط من مستشفى بدائرة المركز بوصول سائق توك توك مُصاب برش خرطوش.

وبالانتقال وسؤال المصاب أفاد بأنه حال قيادته المركبة "التوك توك" الخاص به ومروره بمحل إقامته بدائرة المركز استوقفه شخص "مجهول" وطلب منه توصيله لأحد الأماكن وحال وصولهما لطريق فرعي أشهر ذلك الشخص سلاح ناري كان بحوزته وأطلق منه عيار ناري تجاهه فأحدث إصابته المُشار إليها واستولى على "التوك توك"، هاتفه المحمول) ولاذ بالهرب.

ونجح فريق البحث الجنائي كشف هوية مُرتكب الواقعة واستهدافه والقبض عليه وبحوزته (فرد محلي، عدد من الطلقات من ذات العيار - هاتفان محمول أحدهم خاص بالمجني عليه والثاني خاص بالمتهم) وبمواجهته اعترف وأضاف بتسليمه مركبة "التوك توك" المستولى عليه لأحد الأشخاص "حسن النية" تمهيدا لبيعه، وأرشد عن المركبة "التوك توك".

جرى تحرير المحضر وباشرت النيابة التحقيق.