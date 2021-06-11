الدخان لم يفرق بين شاب وطفل.. كواليس "فاجعة الفجر" ببولاق الدكرور (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات حريق اندلع في مقلة بمنطقة بولاق الدكرور، فجر الجمعة.

بينما يرفع المؤذن نداء الحق لفجر يوم الجمعة، كان أهالي شارع المدرسة على موعد مع مأساة اكتست معها المنطقة بالسواد إثر اندلاع حريق في مقلة الشعب أسفل عقار سكني.

على الفور أبلغ الأهالي شرطة النجدة التي أخطرت بدورها غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء، موجهًا بمنع امتداد النيران إلى العقار الذي يعلو المحل.

في غضون دقائق أحكم رجال الدفاع المدني سيطرتهم على الحريق داخل المحل، الذي لا تتجاوز مساحته ٤ أمتار، وحال سرعة الوصول دون امتداد الحريق للمحلات والعقارات الملاصقة للمقلة.

مع هدوء الأوضاع وتنفيذ عملية التبريد داخل المحل المتفحم عثر على جثتي صاحب المقلة "شاب" وطفل في مقتبل العمر، تبين مصرعهما اختناقا بالأدخنة الكثيفة؛ بسبب ضيق مساحة المحل وافتقاره للتهوية.

جرى نقل الجثتين إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.