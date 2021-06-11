شكرا لقرائتكم خبر عن 59973 مواطنًا تلقوا لقاح كورونا في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ إنطلاق الحملة حتى اليوم بلغ 59973 مواطنا بالجرعة الأولى، و9135 بالجرعة الثانية، منهم 11650 شخصا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزي، و10527 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب و10731 تلقوا التطعيم من مركز طبى حجازي بشبرا.

كما حصل 8128 مواطنا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، و5134 مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، 4125 مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، و2252 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، 3744 بمشتهر بطوخ، و3682 بالحي الثاني بالعبور.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن مديرية الصحة بالمحافظة افتتحت 4 مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا المستجد لمواطني المحافظة، ليرتفع عدد مراكز تلقي اللقاح بالمحافظة إلى 10 مراكز.