شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع الإنشاءات بقري مطوبس ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



تشهد قرى مطوبس بمحافظة كفر الشيخ أعمال برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ،«حياة كريمة» ،بإنشاء مدارس ومقرات خدمية وأعمال صرف صحي، وإحلال وتجديد كباري، ومن بين تلك القرى، قرى النجارين والكشايكة والحصه، والتي تشهد بدء اعمال الجسات الخاصة بالصرف الصحي لمعرفة عوائق التربة.

كما يشهد كوبري الهوكس زراعة الأعمدة الإسمنتية «الخوازيق، بالإضافة لأعمال جارية بمدرسة القومسيون بالروضه، واستمرار تشوين المهمات للعمل بمدرسة الداويده ببنى بكار.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن عدد من المشروعات الخاصة بالصرف الصحي بقرى الجزيرة الخضراء، ومنها إدراج ثلاث مشروعات صرف صحي متعثرة بنسب تنفيذ 60% تقريبا بقرى «برج مغيزل، أبوخشبة ،الجزيرة الخضراء، وسيتم التنفيذ ضمن مشروعات حياه كريمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،كما تم تسليم موقع محطة صرف صحي خان الجنى إلى الشركة المنفذة ومن المنتظر بدء الأعمال الأسبوع الحالي ،وتم تخصيص محطة رافع صرف صحي «عرب المحضر»، وجاري تسليم الموقع للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال محافظ كفر الشيخ، كما تم تسليم موقعين رافع صرف صحي بمعدية رشيد والهرده، للشركات المنفذة وتم البدء في التشوين وبدء الأعمال الاتحاد الأوروبي، كما تم تخصيص محطة معالجة زغلول «اتحاد اوربي بمساحة 20 فدان و17 قيراط بالإضافة إلى توسعات مشروعات ضمن حياه كريمة.

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ