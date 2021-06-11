شكرا لقرائتكم خبر عن لتغيبهم عن العمل..إحالة العاملين في 3 مراكز للشباب بالقليوبية للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية إحالة العاملين في ثلاث مراكز شباب للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل جاء ذلك بناءا على تقرير اللجنة التي شكلها وكيل وزارة الشباب برئاسة محمد عبدالعزيز مدير إداره خدمه المواطنين بمتابعه بعض مراكز الشباب الواقعه بالنطاق إدارتي الخانكه وشبين القناطر حيث تم متابعة إدارة الخانكة وتبين أن مركز شباب 23 يوليو ومركز شباب مدينه الخانكه مفتوحان وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافه الاجراءات الإحترازيه والوقائيه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

أما مركز شباب عرب الربعين مغلق في أوقات العمل الرسميه وفي إدارة شباب شبين القناطر تم متابعه مركز شباب الشوبك وتبين ان المركز مفتوح بدون عاملين وفى مركز شباب منية شبين القناطر فتبين أن المركز مغلق في أوقات العمل الرسميه .

وتابعت اللجنة الاعمال الخاصه بإنشاء حمام السباحه بمركز شباب مدينة الخانكة وأعمال الترميم الخاصه بمركز شباب الشوبك.

وأوصت اللجنه جميع المراكز بإتخاذ كافه الاجراءات الإحترازية ضد مرض كرونا اول باول كما أمر«الصبروط» بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.