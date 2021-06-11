شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري: تحديات كورونا فرضت ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن الرئيس السيسي سعى منذ توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي، لخلق بنية مواتية لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف شكري، أثناء كلمته في المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية بمدينة كفرالشيخ، أن الحكومة المصرية خصصت منحة 4 ملايين دولار لتوفير لقاح كورونا في منطقة الاتحاد الإفريقي.

وأكد شكري أن تحديات كورونا فرضت ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الصحة ونقل المعرفة الطبية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح اليوم الجمعة، المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ.

ويحضر المنتدى وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة إفريقية، فضلًا عن ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية في المنطقة، وعلى رأسهم وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وفهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة، وعدد من كبار رجال الأعمال المصريين ونواب البرلمان.