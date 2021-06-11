شكرا لقرائتكم خبر عن «عبد الوهاب»: جائحة كورونا جعلت الاستثمار في الاتصالات والرعاية الصحية أولية لدى الدول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



قال المستشار محمد عبدالوهاب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة أن الظروف التي فرضتها جائحة كورونا الزمت جميع هيئات الاستثمار في العالم بإعادة النظر في أولويات الاستثمار لديها.

وأضاف «عبدالوهاب» خلال الكلمة الافتتاحية للمنتدى الأول لرؤساء الهيئات الاستثمارية الأفريقية بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار رجال الأعمال وممثلي ٣٤ دولة أفريقية، ان قطاع الاتصالات والرعاية الصحية تصدرت أولويات الاستثمار خلال الفترة الماضية، وجعل هيئات الاستثمار ترسم سياسات لتدعيم القطاع الخاص، لافتا إلى أن الجائحة فرضت أيضا أهمية تنفيذ مشروعات مشتركة بين الدول الأفريقية خاصة مع ما تمتلكه الدول الأفريقية من إمكانيات هائلة.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن التجارب اثبتت أنه لا مجال للتنمية دون ضمانات حكومية ووجود تنافسية في السوق وخلق مناخ جيد لجذب الاستثمار داعيا إلى شيوع حالة من التفاؤل فيما يتعلق بالاستثمار.