شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح زراعة الأرز الجاف في محافظة الوادي الجديد (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار سعى الحكومة المصرية لمواجهة أزمة المياه، أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، عن نجاح تجربة جديدة لزراعة محصول «الأرز الجاف» للمرة الأولى على مستوى المحافظة المعتمدة على المياه الجوفية.

وأكد الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، زراعة 15 فدانًا من محصول الأرز الجاف بمدينة موط التابعة لمركز الداخلة في حقول إرشادية بواقع فدان لكل حقل لتوعية المزارعين بطرق زراعة المحصول المطور والأساليب المثلى لزراعته وريه وتسميده؛ بهدف نشر زراعة المحصول كبديل للأرز التقليدي الذي يستهلك كميات طائلة من المياه في ظل اعتماد المحافظة على المياه الجوفية كمصدر رئيس للمياه.

أضاف المرسى أن مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد تنظم سلسلة ندوات توعوية وإرشادية حول الأرز الجاف داخل وحدات الإرشاد الزراعي بحضور مسئولي الرى، وعدد من المهندسين والمشرفين الزراعيين لعرض طرق وفوائد زراعة الأرز الجاف، وحظر زراعة الأرز الغمر والمخالفات التي ستتخذ ضد المخالفين، بجانب عرض أهم الأصناف التي تصلح للزراعة في المناطق الجافة والأصناف المتحملة لطول فترات الري والأراضي المالحة في ظل توفير التقاوي التابعة لوزارة الزراعة ذات جودة عالية وهي تقاوي أساس، مشيرًا إلى أن الندوات شملت أهم المعاملات الزراعية، طرق الزراعة المناسبة والمعاملات السمادية ومعاملات الري ومواعيد الزراعة بمحافظة الوادي الجديد.

أشار المرسى إلى أن مديرية الزراعة بالمحافظة، طرحت أصنافا جديدة من الأرز الجاف للحفاظ على مياه الخزان الجوفى، ويوفر للمزارع احتياجاته من الأرز، منها (جيزة 178، وجيزة 179 وصنف سخا 104، وسخا سوبر 300)، كما أن الدراسة التي أجريت على زراعة الأرز الجاف أثبتت أن الاحتياج المائي للأرز الجاف 3500م3/ للفدان بينما يحتاج الأرز المائي إلى 7000م3 للفدان كما أثبتت الدراسة أن متوسط إنتاج الفدان يصل إلى 3.2 طن وصافي العائد يصل إلى 15000 جنيه.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أصدر في يناير الماضى، القرار رقم 21، الخاص بالتصريح للمزارعين بزراعة الأرز الجاف بمراكز المحافظة الإدارية الخمسة، والقرار رقم 23 بحظر زراعة الأرز المائي (غير الجاف)، وتشكيل لجان للمرور على الزراعات المخالفة للقرارات، وتنفيذ إزالة فورية لها وتحرير محاضر بأسماء المخالفين، والمساحات المنزرعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتوصل أكاديميون وخبراء زراعة المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية قبل حوالي عامين إلى إيجاد أفكار غير تقليدية للتغلب على الفقر المائى من خلال استنباط وتطويع سلالات زراعية جديدة من الأرز الهجين تساهم في زيادة الإنتاج واستهلاك أقل من المياه مقارنة بالمحاصيل العادية ومن بينها الأرز الجاف نظراً لقيمته وأهميته الاقتصادية، ودوره في تقليل معدل الاستيراد.

وتسعى وزارة الزراعة لتعميم تجربة الأرز الجاف في عموم الجمهورية للعام الثاني على التوالي؛ منذ تم زراعة 80 فدانا العام2019، وأثبت هذه التجربة نتائج ايجابية كبيرة على رأسها توفير كميات كبيرة من مياه الرى مقارنة بالري بنظام الغمر.