شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. بدء أعمال منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية بحضور 34 دولة إفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ.

ويحضر المنتدى وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة إفريقية فضلًا عن ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية في المنطقة، وعلى رأسهم وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وفهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة، وعدد من كبار رجال الأعمال المصريين ونواب البرلمان.

وتنظم المنتدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية وممثلي كُبرى المؤسسات الاقتصادية بالقارة.

ورصدت «المصري اليوم» في وقت سابق اليوم، استعدادات هيئة الاستثمار الجهة المنظمة للمنتدى حيث تواجد في القاعة مئات المدعوين من ممثلي الدول الأفريقية وممثلي وسائل الإعلام.