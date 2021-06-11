شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة المنيا تواصل صرف مخصصات الأسمدة الازوتية الصيفية للمزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، تواصل صرف مخصصات الأسمدة الازوتية للمحاصيل الصيفية للمزارعين بجميع مراكز المحافظة، بحصة 5 شكارة يوريا، و7 نترات لكل فدان. مؤكدا عدم وجود شكاوي بنقص وعدم صرف مخصصات الأسمدة .

وأضاف «رضوان»، تم صرف 32 ألف طن و128 طن، و700 كيلوجرام منذ بداية الموسم الصيفي للمزارعين بجميع مراكز المحافظة. مؤكدا صرف 50 طن لمدينة العدوه، و50 طن لقرية صنيم بمركز أبوقرقاص، و50 طن لقرية صندفا بمركز بني مزار، و50 طن لقرية دلجا بمركز دير مواس .

أشاد الحاج حسين عبدالرحمن ابو صدام، نقيب عام الفلاحين، بصرف الأسمدة الصيفية للمزارعين على مستوي محافظات الصعيد، بعد تأخر صرفها وقيام البعض بشرائها من السوق السوداء مما حملهم أعباء مالية إضافية لتكلفة الزراعة وارتفاع أسعار الأسمدة بالسوق السوداء. مشيدا بقرار وزارة الصناعة بزيادة رسوم صادرات الاسمده الازوتية مما أدي إلى توافرها بالسوق المحلي .