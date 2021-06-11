شكرا لقرائتكم خبر عن بوركينا فاسو تكرم مصر لدورها في تدريب أطبائها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت جامعة Ki-Zerbo الوطنية في واجادوجو حفلاً برعاية السيدة الأولى Sika Kabore، وذلك بمناسبة تخريج الدفعات الست الأولى من أطباء الأشعة المتخصصين وتكريم المتفوقين منهم.

وأقام كل من رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بتكريم جمهورية مصر العربية، نظراً للدور الكبير الذي لعبته على مدار سنوات عديدة لتدريب أطباء الأشعة البوركينيين، وهو المجال الذي كان يحتاجه القطاع الصحي في بوركينا فاسو، تسلم شهادة التقدير السفير إبراهيم الخولي، سفير مصر في واجودوجو، بحضور السيدة الأولى