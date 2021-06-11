شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة المصرية للشراكة تبحث فرص التعاون الثلاثي في أفريقيا مع وفد مجري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وفداً من وزارة الخارجية والتجارة المجرية يضم مدير الإدارة الإفريقية ونائب مدير إدارة التعاون الدولي فضلاً عن السفير المجري في القاهرة والملحق التجاري بالسفارة المجرية، حيث تناول اللقاء فرص التعاون الثلاثي بين البلدين فى إفريقيا في إطار الجهود المشتركة لدعم احتياجات عدد من دول القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي ٢٠٦٣.

كما تم خلال اللقاء استعراض الأنشطة التنموية لكل طرف وتبادل الآراء حول مقترحات البرامج والمشروعات المشتركة التي يمكن تنفيذها من خلال بناء القدرات وإيفاد الخبراء وتوفير المساعدات، واتفق الطرفان في هذا الصدد على إيلاء أهمية خاصة للتعاون المشترك فى مجال الصحة، ودراسة إعداد مذكرة تفاهم للتعاون الثلاثي في إفريقيا.

وتأتي زيارة الوفد المجري في إطار علاقات الصداقة التي تربط بين مصر والمجر، وتنفيذاً لنتائج المباحثات بين وزير الخارجية سامح شكري ووزير الخارجية والتجارة المجري Peter Szijjarto في فبراير الماضي، فيما يتعلق بدفع التعاون التنموي بين البلدين لدعم الدول الإفريقية جنوب الصحراء على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك في إطار سعي الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى التوسع في إقامة علاقات شراكة وتعاون مع مختلف الشركاء.