شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجد الحساسنة بقامولا بالقرنة غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، بأن مديرية الأوقاف، بمحافظة الأقصر، قامت اليوم الجمعة، بافتتاح مسجد جديد من المساجد التي تم الانتهاء من بنائها عن طريق وزاره الاوقاف وهو مسجد«الحساسنة» بنجع البركة بمنطقة قامولا بمركز ومدينة القرنة .

وذلك بحضور كلا من قيادات الدعوة بالمديرية وعلى راسهم فضيله الشيخ صلاح نور عبدالعال وكيل المديرية وادارة اوقاف القرنة وعلى راسهم فضيله الشيخ حسان محمد عثمان مدير الإدارة .

كما أناب الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية الشيخ صلاح نور عبدالعال وكيل المديرية بافتتاح المسجد، والقى خطبة الجمعة، بعنوان«المفهوم الأوسع للصدقة» وبين فيها فضل الصدقه وان الصدقه هي من أفضل الطاعات والقربات لله تعالى .

وأضاف أن مفهوم الصدقة لايقتصر على المال وإنما هناك مجالات أخرى نستطيع أن نفيد بها المجتمع والمواطن حتى نسعد وتكون مجتمعاتنا في مصاف الدول المتقدمة .

واوضح وكيل وزارة الاوقاف، ان ذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذي تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .