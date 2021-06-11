شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة ترحب بنتائج منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة اجتماعاً افتراضياً يوم ٩ يونيو الجاري تم خلاله عرض استخلاصات النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين التي عقدت خلال الفترة من ١ إلى ٥ مارس ٢٠٢١، ونتائج منتدى ستوكهولم للسلام والتنمية الذي عقد من ٤ إلى ٧ مايو ٢٠٢١.

ترأس الإجتماع السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس لجنة بناء السلام، بمشاركة سفراء الدول الأعضاء باللجنة وكبار مسئولي سكرتارية الأمم المتحدة، حيث أكد مندوب مصر الدائم حرص الرئاسة المصرية للجنة على إثراء مداولات اللجنة من خلال مناقشة نتائج المنتديات المعنية بالسلام والأمن والتنمية.

من جانبه، تناول السفير أحمد عبداللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام والمدير التنفيذي لمنتدى أسوان، النسخة الثانية من المنتدى مشيراً إلى أنها ركزت على سبل تجاوز جائحة كورونا ودعم قدرات الدول الأفريقية على الصمود والتعامل مع المخاطر الجديدة.

كما استعرض مدير مركز القاهرة استخلاصات النسخة الثانية خاصة تلك التي تتعلق بدعم جهود الوقاية من النزاعات بدلاً من إدارتها وتعزيز الحوكمة من خلال بناء المؤسسات الوطنية القوية، وزيادة التمويل المستدام لأنشطة بناء السلام، ودعم مشاركة المرأة والشباب في هذه الأنشطة، وتناول أيضاً خطوات تفعيل تلك الاستخلاصات على أرض الواقع من خلال أنشطة يتم تنفيذها مع مختلف شركاء المنتدى.

هذا وقد أشاد سفراء الدول الأعضاء في اللجنة بمنتدي أسوان كمنصة رفيعة المستوى تعكس دور مصر الرائد في مجال بناء السلام وتعمل على تعزيز التعاون الأفريقي والدولي، وأكدوا على مساهمة استخلاصات النسخة الثانية في دعم عمل لجنة بناء السلام وأولوياتها، معربين عن تطلعهم لمتابعة تنفيذ هذه الاستخلاصات لإلقاء الضوء على الدروس المستفادة والتجارب الناجحة.