شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 7867 طفلًا حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة السمعيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن فحص 7867 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر مايو الماضي، ضمن مبادرة السمعيات، وهي احدى مبادرات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 7867 طفلاً حديث الولادة خلال شهر مايو الماضي، مشيراً إلى انه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 183 ألف و228 طفل حديث الولادة منذ بداية المبادرة حتى نهاية مايو الماضي، وذلك بوحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور احمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه في حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف عليه مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيراً إلى أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل