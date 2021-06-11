شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 7867 طفلًا حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة السمعيات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن فحص 7867 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر مايو الماضي، ضمن مبادرة السمعيات، وهي احدى مبادرات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.
قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 7867 طفلاً حديث الولادة خلال شهر مايو الماضي، مشيراً إلى انه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 183 ألف و228 طفل حديث الولادة منذ بداية المبادرة حتى نهاية مايو الماضي، وذلك بوحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة.
من جانبه أوضح الدكتور احمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه في حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف عليه مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيراً إلى أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل