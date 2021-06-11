شكرا لقرائتكم خبر عن توافد أعداد قليلة من السياح لزيارة معبد الأقصر بسبب ارتفاع درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد معبدالأقصر، اليوم، وصول عدد من الحافلات السياحية، التي تقل عدد ضعيف من السياح، من خلال رحلات اليوم الواحد، وذلك بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها المدينة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لزيارة عدد من الأماكن الأثرية والسياحية المختلفة بالمدينة.

وتمت الزيارة وفق إجراءات احترازية ووقائية مشددة والالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام الكامل بارتداء الكمامات أثناء زيارة المقاصد الأثرية بمعبد الأقصر.

ومن جانبها اعلنت صحة الأقصر استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الارتفاع في درجات الحرارة مع توافر كافة المستلزمات والأدوية الخاصة بضربات الشمس في المستشفيات بجميع مراكز المحافظة، كما أن المستشفيات جاهزة لاستقبال حالات الإجهاد الحراري، مع التنبيه على جميع المستشفيات بأستقبال أي حالة تعاني من إنهاك حراري أو ضربة شمس وعلاجها فورا، بجانب أن جميع المستشفيات جاهزة حيث يوجد غرف مكيفة باستقبال جميع المستشفيات وبها تمريض مدرب للتعامل مع مثل هذه الحالات، كما تم التأكد من توافر مخفضات الحرارة والمحاليل الخاصة بعلاج الإجهاد الحرارى وضربات الشمس.

ضعف إقبال السائحين بالاقصر

ضعف إقبال السائحين بالاقصر

ضعف إقبال السائحين بالاقصر