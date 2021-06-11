الوزير يبحث مع السفير الصيني بالقاهرة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

استقبل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الجمعة، السفير الصيني بالقاهرة لياوليتشيانج، لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في مجالات النقل المختلفة، بحضور الملحق التجاري بالسفارة الصينية ومسئولي تحالف آفيك /كريك ورئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

وقال الوزير، إن التعاون الجاري مع عدد كبير من الشركات الصينية مثل هواوي الصينية العالمية في مجال أجهزة و أنظمة الاتصالات في السكة الحديد والمترو والتعاون مع شركة هاتشيسون الصينية العالمية في الموانئ البحرية المصرية، لافتا إلى التطلع لمزيد من التعاون مع الجانب الصيني في مجال تشغيل وإدارة المحطات بالموانئ البحرية، خاصة أنه توجد فرص واعدة للتعاون فى هذا المجال في موانئ سفاجا ودمياط والسخنة والدخيلة.

وقدم السفير الصيني، رسالة لوزير النقل من نظيره الصيني لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للنقل المستدام، وعقد لقاء بين الوزيرين عبر فيديو كونفرانس لمناقشة التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وهو مارحب به كامل الوزير.

وأعرب السفير الصيني، عن اهتمام الشركات الصينية العاملة في مجالات النقل وخاصة في مجال السكة الحديد والجر الكهربائي لعقد مؤتمر موسع مع وزارة النقل المصرية منتصف يوليو المقبل، لاستعراض الفرص المتاحة للتعاون فى إطار أولويات وزارة النقل وهو ما رحب به الفريق كامل الوزير، موجهاً الدعوة لكافة الشركات الصينية للمشاركة في معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMea الذي يعقد في شهر نوفمبر من كل عام، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتباحث الجانبان حول مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT ) السلام /العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان، موجها دعوه للسفير الصيني لجولة مشتركة للمشروع الذي يقوم بتنفيذه تحالف افيك /كريك، لتفقد أعمال التنفيذ والالتقاء بالعاملين في المشروع، والتأكيد على دفع معدلات التنفيذ لنهو المشروع فى الموعد المحدد المتفق عليه.

و أكد وزير النقل، أن القيادة السياسية وجهت بمد المشروع حتى المدينة الرياضية العالمية، حيث سيتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العلمين ) بالإضافة إلى مد المسار حتى قلب مدينة العاشر من رمضان، ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم لخدمة سكان مدينة العاشر من رمضان، للتنقل بسهولة جنوباً إلى العاصمة الإدارية وغرباً إلى محطة عدلى منصور التبادلية التى تربط المشروع مع الخط الثالث للمترو لتكامل ربط وسائل النقل السككى بين مدينة العاشر من رمضان والمدن الأخرى على طول المسار، مشيرا إلى ضروة تكثيف اللقاءات بين الجانبين المصري والصيني خلال الفترة المقبلة لسرعة الانتهاء من توفير الجانب الصيني للتمويل الخاص بالمرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع .

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على سرعة قيام الجانب الصيني باستكمال كافة التوريدات المتبقية مع قيام هيئة الأنفاق، باعتمادها تمهيدا للبدء في تركيب الأنظمة واختبارها خاصة أن المحطات قاربت على الانتهاء، كما أن مسار المشروع سيكون جاهزا بنهاية هذا الشهر استعداداً لوصول 3 قطارات نهاية يوليو 2021 تمهيداً للبدء في اختبارها ثم تشغيلها تجريبياً.

وتم التأكيد على أن تتم كافة هذه الأعمال بالتوازي مع استكمال تصنيع وتوريد القطارات، على أن يتم التشغيل التجريبي ويتم الافتتاح الرسمي للمرحلتين الاولى والثانية في التوقيتات المحددة.