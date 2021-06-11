على يد "خفير".. مقتل شخص وإصابة آخر بسبب خلافات مالية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على خفير لاتهامه بقتل شخص وإصابة آخر في مشاجرة بينهم بمدينة بدر.

تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (شخصين، أحدهما متوفي نتيجة إصابته بطلق ناري، والآخر مُصاب بطلق ناري).

بالانتقال والفحص تبين حدوث مُشاجرة بدائرة القسم بين كلٍ من طرف أول "4 أشخاص " أحدهما متوفي والآخر مصاب"، طرف ثان (أحد الأشخاص)؛ بسبب خلافات مالية بين أحد الأشخاص من الطرف الأول والطرف الثاني لسابقة قيامه بالتنازل له عن خفرة عدد من قطع الأراضي، وحدثت مشادة كلامية بينهم على إثرها قام الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري "بندقية آلية" كانت بحوزته مما تسبب في إحداث الوفاة والإصابة المُشار إليهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وكذا تم بإرشاده ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.