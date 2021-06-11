مشادة انتهت بجثة.. كشف ملابسات مقتل شاب في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقتل شاب وصل لأحد المستشفيات بالمنوفية جثة هامدة.

تبلغ لقسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص) توفى إثر إصابته بجروح متفرقة بالجسم.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، وبسؤال والد المتوفي اتهم (أحد الأشخاص) بالتعدي على نجله بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابته التي أودت بحياته إثر حدوث مشادة كلامية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.