"دهسُه بالجرار".. لغز مقتل تاجر عُثر على جثته بالمجاري في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح ضباط مباحث بني سويف في كشف غموض واقعة العثور على جثة تاجر ماشية بالمجاري المائية بمركز الفشن.

تبلغ لمركز شرطة الفشن بمديرية أمن بني سويف بالعثور على جثة لشخص مجهول بالمجاري المائية بدائرة المركز، وحضور (مزارع - مقيم بدائرة المركز) وتعرف على الجثة وقرر بأنها لـ (شقيقه " تاجر ماشية "- مقيم بذات العنوان ) ، وأضاف بأن شقيقه متغيب عن مسكنه مُنذ يومان وأنه مُعتاد الخروج من المنزل لفترات زمنية.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة مزارع – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز.. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه تربطه بالمجني عليه علاقة "شراكة على ماشية"، وقيامه بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما لتعثره في التزاماته وملاحقة المجني عليه له لسدادها، فقام باستدراجه لإحدى الأراضي الزراعية وعقب وصول المجني عليه مستقلا دراجة نارية قام بدهسه بالجرار الزراعي خاصته واستولى على (هاتفه المحمول - مبلغ مالي) وقام بالتخلص من جثته والدراجة النارية ومتعلقاته وهاتفه المحمول بإلقائها بمكان العثور.

تم انتشال الدراجة النارية بمعرفه قوات الإنقاذ النهري، كما تم ضبط الجرار الزراعي المستخدم في ارتكاب الواقعة والمبلغ المالي المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.