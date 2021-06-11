الأمن العام يضبط عنصرًا إجراميًا بحوزته أسلحة آلية ومواد مخدرة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، القبض على أحد العناصر الإجرامية؛ لاتجاره بالأسلحة النارية والمخدرات بدائرة مركز شرطة بنها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية قيام أحد العناصر الإجرامية "عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، متخذًا من دائرة مركز شرطة بنها مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة بنها وبحوزته (2 بندقية آلية- طبنجة- 5 خزائن، عدد من الطلقات النارية، كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالي- 3 هواتف محمولة).

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائه.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.