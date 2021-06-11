الأمن العام: ضبط 190 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 191 قطعة سلاح ناري، بحوزة 146 متهما، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وتنفيذ 80438 حكما قضائيا متنوعا.

وأثمرت الجهود عن ضبط 30 متهما هاربا، 26 متهما في أعمال البلطجة،

كما تم ضبط 462 دراجة نارية مخالفة، وضبط 24331 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم فحص 52 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.