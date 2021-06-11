الأمن العام يضبط 55 طن مُنظفات مجهولة المصدر داخل مصنع بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال الأمن العام في ضبط كمية من المواد الخام خاصة بالمنظفات والمطهرات منزلية مجهولة المصدر داخل مصنع بـ القاهرة.

وردت معلومات سرية أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تفيد بقيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن وشركات عشوائية في هذا المجال بنطاق محافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مصنع- شركة – مخزن والمديرين المسئولين عنهم حيث بلغ إجمالي المضبوطات 55،4 طن مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات ومطهرات منزلية بدون بيانات ومجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة تستخدم في تصنيع المطهرات والمنظفات المنزلية- 700 عبوة منتج نهائي لمنظفات منزلية بدون تسجيل العلامة التجارية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها.