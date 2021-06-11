شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تواصل طرح تذاكر مخفضة لشرم والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الاهتمام المستمر لمصر للطيران بتنشيط حركة السفر الداخلية، أعلنت الشركة عن استمرارها في طرح أسعار خاصة للسفر إلى الوجهات الداخلية في مصر.

حيث طرحت الشركة سعر 2150 جنيه للسفر من القاهرة إلى شرم الشيخ أو الغردقة أو الأقصر وسعر 2450 جنيه إلى مرسى علم وأسوان.

ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.om أو مركز الاتصالات 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران المختلفة ووكلاء السياحة والسفر المعتمدين.