شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: إعدام 13 طن أرز بسمتي مستورد غير صالح للاستهلاك الآدمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار خطة المديرية بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وحفاظاً على الصحة العامة، قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بمركز بلبيس، والاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، بإعدام رسالة أغذية مستوردة من دولة الهند عبارة عن ١٣ طن أرز بسمتي، غير صالحة للاستهلاك الادمي، وذلك بعد سحب العينات اللازمة لها، وجاءت النتائج المعملية مرفوضة صحياً، وقام أعضاء اللجنة المشاركة بالحملة بإعدام الرسالة بالمدفن الصحي بمدينة بلبيس، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية والمشاركين في هذه الحملات على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.