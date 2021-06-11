شكرا لقرائتكم خبر عن 97 مليون طن إجمالي واردات مصر عبر الموانئ البحرية في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير قطاع النقل البحري، أن إجمالي حجم البضائع الواردة إلى مصر عبر الموانئ البحرية في عام ٢٠٢٠ بلغ 97 مليون طن، فيما بلغ إجمالي حجم البضائع الصادرة 59 مليون طن.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الحاويات الواردة 1.7 مليون حاوية، وبلغ مجموع عدد الحاويات الصادرة 1.8 مليون حاوية، وإجمالي عدد حاويات الترانزيت بالموانئ المصرية 4.1 مليون حاوية، في الوقت الذي بلغ إجمالي عدد الحاويات الواردة والصادرة والترانزيت 7.6 مليون حاوية.