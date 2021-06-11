شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه أسيوط» تبدأ استخدام برنامجا لتسجيل وتنظيم خدمة العملاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تطبيق منظومة اتصالات (AVAYA CALL CENTER) وبرمجتها على نظام العمل داخل الشركة حرصا على تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة لمواكبة الطفرة التكنولوجية التي تتجه إليها جميع المؤسسات بشكل عام، وتماشيا مع توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد أهمية التواصل مع المواطنين، وتأكيد الدور الحيوى لإدارة الخط الساخن بالشركة في سرعة التواصل مع العملاء وابلاغ الشكاوى والتنسيق مع المسئولين لتقديم الجهد اللازم لحل الشكاوى.

وأوضح أن تفعيل منظومة (AVAYA CALL CENTER) إيفايا بنظام العمل تمكن من تسجيل وتنظيم المكالمات الواردة للخط الساخن لتحسين أساليب الرقابة والجودة، والذي يقوم بعمل تقارير عن كل المكالمات الواردة للخط الساخن وضمان وصول جميع المكالمات لمسئولي الخط الساخن، واستقبال مكالمات متعددة في وقت واحد من خلال خدمات الرسائل المميكنة، وتوجيه المكالمات للإدارات المعنية اوتوماتيكيا من خلال خدمات اختيار رقم الخدمة، كما ان المنظومة تسمح بالتعامل مع أنظمة وبرامج خدمة العملاء المعمول بها بالشركة للحصول على بيانات المتصل فور اتصاله اوتوماتيكيا حال تسجيلها سابقا.

وأضاف أن تفعيل (AVAYA CALL CENTER) إيفايا يسمح بإرسال الرسائل النصية للعملاء لتقديم المعلومات المختلفة في حال وجود خطة إصلاح أو احتمال انقطاع خدمة لمدة معينة، كما أن تفعيل هذه المنظومة يسمح بإمكانية التواصل مع الخط الساخن على رقم 125 من أي موبايل بدلاً من التواصل فقط من أي تليفون أرضي.