شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لحوم وأسماك غير صالحة وتحرير 32 محضر مخالفة في حملات رقابية بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية، بالإشتراك مع الجهات المعنية من مجالس المدن، والرقابة التموينية، ومباحث التموين، والرقابة الصحية، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، قامت خلال الفترة من 30 مايو حتي 8 من يونيو الجاري بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف المراكز والمدن والأحياء، تم خلالها المرور على محلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم، ومجازر الدواجن، ومحلات بيع الدواجن، ومحلات بيع الأسماك، وشوادر بيع أسماك؛ ومحلات البقالة.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير 32 محضر مخالفة، كما تم ضبط 142كجم لحوم ذبح خارج المجازر، و500 كجم لحوم دواجن، و65 كجم كبده ومصنعات لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي و2 طن و76 كجم دواجن و50 كجم أسماك مجهولة المصدر بدون بيانات، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.