شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة Infinix NOTE 10 الجديدة تقدم أداءً سلسًا ومعالجا قويا للألعاب الثقيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبحث المستهلكون عن المزيد من التكنولوجيا في حياتهم اليومية أكثر من أي وقت مضى، ولما كانت الهواتف الذكية في طليعة الابتكار، فلا شك إذن أن الهاتف الذكي الجديد Infinix NOTE 10 يهدف إلى منح المستخدمين صورًا مذهلة وأداءًا قويًا وألعابًا مثيرة مع بطارية قوية طويلة الأمد.

وكانت شركة إنفينكس قد طرحت سلسلة هواتفها Note 10 نهاية الشهر الماضي، وتم إطلاق حملة الحجز المسبق لها على منصات التجارة الإلكترونية Xpark ونون وسوق.

ولقد قمنا بتجربة الجهاز بشكل عملي مع هذا الهاتف الرائع المظهر Infinix NOTE 10 وضعناه تحت الاختبار لمعرفة ما إذا كان بإمكانه الوفاء بوعده لمستخدمي Infinix من تقديم أحدث تكنولوجيا وبسعر تنافسي، وإليكم ما توصلنا إليه بعد المراجعة الشاملة للهاتف.

شاشة سينمائية:

يأتي هاتف INFINIX NOTE 10 بشاشة سينمائية ضخمة تتيح تجربة فريدة من الترفيه من خلال وضوح الرؤية خلال مشاهدة الأفلام والفيديو وممارسة الألعاب للدقة العالية التي تتمتع بها الشاشة التي تأتي بدقة 90 هرتز مقاس 6.95 بوصة عالية الدقة توفر دقة مذهلة تبلغ 1080 × 2460.

كما تتميز الشاشة بطبقات حماية متعددة تحميها من الكسر والخدش، ولثقة إنفينكس الكبيرة في جودة شاشة Note 10 قدمت ضمان للشاشة ضد الكسر لمدة 180 يوم.

معالج قوي، اداء متميز:

لقد وضعنا أجهزة Infinix Note 10 وInfinix Note 10 PRO في اختبارات دقيقة لنرى كيف يصمد أمام المهام اليومية، اثبتت أن سلسلة NOTE 10 تتمتع بأداء سلس يتيح للمستخدمين التبديل بين التطبيقات بسرعة ودون عناء من البطيء، بالاقتران مع تقنية Hyper Engine Gaming من MediaTek، يستفيد المستخدمون من أوقات استجابة أسرع بنسبة 50٪ واتصال أقوى وتقليل زمن الوصول المنخفض من خلال استخدام نطاقي Wi-Fi أو MOBILE DATA في نفس الوقت.

ويتكون معالج الألعاب MediaTekHelio G95 لجهاز NOTE 10 Pro وNOTE 10 من وحدة معالجة مركزية ثماني النواة (CPU) مزودة بمعالجين قويين من نوع Arm Cortex-A76 بسرعة تصل إلى 2.05 جيجاهرتز، بالإضافة إلى ستة معالجات Cortex-A55 التي تركز على الكفاءة وهو ما يرفع أداء الهاتف بشكل متميز خصوصا خلال ممارسة الالعاب الثقيلة مثل BUPG وFREE FIRE وFORTNITE وغيرها، كما يعطى سلاسة في التنقل بين التطبيقات وسرعة في الاستجابة خصوصا مع فتح أكثر من تطبيق في ذات الوقت، كما أن ضخامة سعة الذاكرة تخزين 256 جيجا بايت و8 جيجا رام يدعم قوة أداء الهاتف.

العاب الجرافيك عالية الدقة والتي تعمل على أنظمة الأندوريد:

كما ذكرنا سابقًا، يتميز Infinix NOTE 10 بقوة في الأداء وهذا مفيد بشكل خاص للشباب عند اللعب ومع التنوع الكبير الذي شهدته العاب الهاتف المحمول المتاحة الآن يفضل الكثير من الناس اللعب على أجهزتهم المحمولة بدلاً من وحدة التحكم.

ويجعل معالج GPU Mali-G52 MC2 اللعب في غاية السهولة، وعندما اختبرنا الجهاز مع PUBG وCall of Duty من بين آخرين كان أداؤه رائعًا، وتشتهر هذه الألعاب بمحركات ألعاب التحميل الثقيل المليئة بالمشاهد التفصيلية واللعب المكثف، ولكن لحسن الحظ حافظ Infinix NOTE 10 على مواكبة التطور بفضل تقنية ألعاب Hyper Engine الحصرية من MediaTek مما يساعد هذا الجهاز على إدارة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات بشكل ديناميكي لتقليل زمن الوصول.

بطارية طويلة الامد 5000 مللي أمبير وتقنية الشحن السريع 33 وات:

من أكثر الأشياء المحبطة في الهواتف الذكية الحاجة المستمرة لإعادة شحن الجهاز وخاصة بعد أعباء العمل المكثفة مثل بث الفيديو أو الألعاب، ويأتي هاتف Infinix NOTE 10 Pro مزودًا ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير/ الساعة والتي تصمد أمام كل هذا العمل الشاق والمستمر مع عمر بطارية طويل للغاية.

يعمل جهاز NOTE 10 Pro ببطارية 5000 مللي أمبير مع تقنية الشحن السريع 33 وات، كما يوفر NOTE 10 للمستخدم بطارية بقوة 5000 مللي أمبير /الساعة مع شحن سريع بقوة 18 وات.

وتتكامل البطاريات مع وضع الطاقة الفائق، مما يوفر 58 ساعة إضافية من وقت الاتصال عندما تصل طاقة البطارية إلى 5٪، و25٪ من البطارية الاحتياطية بتقنية Power Marathon Technology وتكنولوجيا الشحن السريع الآمنة.

كاميرا مبتكرة:

نظرًا لاكتساب منصات التواصل الاجتماعي شعبية كبيرة، فقد ازداد الطلب على الكاميرات المليئة بالميزات التي تساعد في التقاط صور سيلفي مثالية أو التقاط لحظات لا تُنسى بتفاصيل نابضة بالحياة، وتوفر الكاميرا في Infinix NOTE 10 صورة مذهلة بجودة احترافية وصور ليلية صافية، سواء في ضوء النهار أو في الليل بسبب الكاميرا الليلية فائقة الدقة بدقة 64 ميجابكسل (MP) 6P، وكذلك في صور السيلفي كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل مع اثنين من الفلاشات الوامضة الأمامية.

كما أن تصوير الفيديو جيد للغاية ومستقر بجانب قدرات التصوير بدقة 4K في كل من الكاميرات الأمامية والخلفية، في الواقع شجعت رؤية الجودة الجميلة للصور الليلية على قدر أكبر من الإبداع في الإضاءة والتركيب بمساعدة الفلاشان الأماميان للهاتف الذكي، ويمكن للكاميرات الأمامية والخلفية أيضًا تسجيل الفيديو بدقة 4k الرائعة.

الخلاصة:

Infinix NOTE 10 يوفر أداءً موثوقًا به وشاشة رائعة مع إعداد ممتاز للكاميرا وتجارب ألعاب ممتعة.

كما أن التصميم متاح بأربعة ألوان: 95 درجة أسود، 7 درجات بنفسجي، أخضر زمردي (حصري لـ NOTE 10) وNordic Secret (حصريًا لـ NOTE 10 Pro)، أضف إلى سعره التنافسي ما يجعله خيارًا ممتازًا لمستخدمي الهواتف الذكية الذين يتوقعون أداء ألعاب قويًا في حدود ميزانية الفئة المتوسطة.

وتعمل Infinix على إعادة تشكيل هذا النطاق السعري بميزات ومواصفات عالية جديدة لم تكن متوفرة من قبل خاصة للشباب في عام 2021، ويبدو أن Infinix تواصل إطلاق منتجات سلسلة Note في طريقها لرفع العلامة التجارية والدخول في قطاعات عالية التنافسية من الهواتف الذكية مستندة على قواعد صلبة.

Infinix NOTE 10