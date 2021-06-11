شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان يدعو إثيوبيا للتوقيع علي اتفاق ملزم يضمن حقوق مصر والسودان في مياة النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 4 إلى 11 يونيو الجاري- أهمها كانت جولة وزير القوي العاملة محمد سعفان في محافظة الإسماعيلية، حيث قام بتسليم 450 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة والقي كلمة مصر أمام ممثلي «حكومات وأصحاب أعمال وعمال» 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية بمؤتمر العمل الدولي الذي يعقد بشكل افتراضي، مؤكدا أن (كوفيد-19) تحولت إلى كارثة إنسانية تركت وراءها ملايين الضحايا وأصابت الإقتصاد العالمى بالشلل وكبدته خسائر كبيرة، ودعا المجتمع الدولي لحث الحكومة الأثيوبية لإبرام اتفاقية مُلزِمة تسترعي مصالح مصر والسودان وعدم اتخاذ أي إجراءات من جانب واحد .

وشارك الوزير في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين من خلال المنصة الإلكترونية (زووم)، وافتتح وحدة التحول الأخضر، ومشروع شمس بى جرين بجامعة عين شمس، وتحويل 9 ملايين و342 ألفاً و900 جنيه مستحقات العمالة المصرية المغادرة للأردن .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة 450 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة، وفرت مديرية القوى العاملة بالشرقية منها 250 عقداً، ومديرية القوى العاملة بالقاهرة 200 عقد بالتعاون مع شركات القطاع الخاص العاملة في نطاق المحافظتين، واطمأن بنفسه على رواتب رواتبهم، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير «حياة كريمة» لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم.

وشدد الوزير على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه، مقدما اسمي آيات الشكر والعرفان والتقدير للشركات التي وفرت فرص العمل الحقيقية اللائقة لمتحدي الإعاقة ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، مؤكدًا أن هذه الفئة لديها إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.

وعقد سعفان، اجتماعه الأسبوعي مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير أسبوعيا مع رؤساء الإدارات المركزية وقيادات ديوان عام الوزارة لمتابعة ملفات عمل الوزارة خاصة ملفي الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات.

وتابع الوزير خلال الاجتماع المستجدات في مبنى وزارة القوى العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اكتملت المبانى والتأسيسات بنسبة 90 % بالمبنى، وتستكمل التجهيزات، كما وجه بعمل زيارة أسبوعية لمقر الوزارة، من خلال الإدارة المختصة للوقوف على آخر المستجدات والاحتياجات النهائية من التجهيزات وغيرها قبل انتقال العاملين إليها.

وعلى جانب آخر شددت مصر أمام الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي السنوي الذي يعقد لأول مرة بشكل افتراضي، خارج مبنى الأمم المتحدة بجنيف، على أن أزمة جائحة (كوفيد-19) لم تنطوى عن كونها أزمة صحية، بل تجاوزت ذلك الحد لتكون أزمة اقتصادية واجتماعية، ثم تحولت إلى كارثة إنسانية تركت وراءها ملايين الضحايا، وأصابت الإقتصاد العالمى بالشلل وكبدته خسائر كبيرة .

وأكد وزير القوي العاملة في كلمة مصر أمام ممثلي «حكومات وأصحاب أعمال وعمال» 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية، أننا أصبحنا بحاجة ماسة إلى تبادل الأفكار والرؤى واستعراض الجهود المبذولة والخبرات على نحو أكبر مما سبق حتى يُمكننا عبور نفق تلك الأزمة، مشددا على أنه كان لِازماً على الدول اتخاذ إجراءات للتعامل بمُختلف جوانبها لحماية المجتمعات، وتحفيز الاقتصاد، وحماية حقوق العمال.

وقال وزير القوي العاملة أن بلادي اطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر المقدم للمؤتمر تحت عنوان «العمل في زمن كوفيد»، فضلاً عن مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر بشأن الاستجابة العالمية من أجل انتعاش مُتمحور حول الإنسان للخروج من أزمة هذه الجائحة.

كما شارك الوزير، في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين من خلال المنصة الإلكترونية (زووم) ضمن أعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي التي تعقد بشكل افتراضي إفتراضياً خلال الفترة من 3 إلى 19 يونيو الجاري، وذلك بحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ومجموعة من الوزراء العرب، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.

في مستهل الاجتماع تم عرض فيلم تسجيلي لبعض الانتهاكات التي يتعرض لها عمال وشعب فلسطين، والذى أوضح أن عدد الأيدي العاملة في فلسطين 150 ألف عامل حالياً بما يمثل 20 % من القوى العاملة الفلسطينية، تتعمد في ذلك إسرائيل بتشغيل 40 % منهم دون تصاريح عمل، في غياب أدنى متطلبات الحياة الكريمة التي يحتاجون لها .

كما استعرض الفيديو أن غالبية العمال الفلسطينيين يعملون في قطاع البناء بما يعادل نسبة 65 % من حجم القوى العاملة، وهو القطاع الأكثر خطورة بين قطاعات العمل المختلفة، وعرض الفيديو إنه خلال عام 2020 تركزت الغالبية العظمى من حالات الوفاة وإصابات العمل التي وقعت بين صفوف العمال الفلسطينيين، حيث توفي 47 عاملا، وأصيب 7000 آخرين، كما يخسر العمال أكثر من 40 % من رواتبهم لصالح سماسرة العمل غير القانونيين بما يمثل مليار شيكل سنوياً .

كما افتتح وزير القوى العاملة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اليوم السبت، وحدة التحول الأخضر، ومشروع شمس بى جرين لتدوير المخلفات، بمقر كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالجامعة، فضلاً عن معرض المنتجات البيئية من إعادة الاستخدام وتدوير المخلفات، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة .

وتفقد الوزراء وحدة التحول الأخضر، ومشروع شمس بى جرين، والذى يضم العديد من الوحدات، منها: وحدة فرز المخلفات، ووحدة إنتاج البيوجاز من المخلفات العضوية، ووحدة إنتاج الكهرباء من الرياح، ووحدة تجميع المخلفات، ووحدة تدوير المخلفات البلاستيكية، ووحدة كبس المخلفات الصلبة، ووحدة إنتاج السماد العضوي من المخلفات العضوية، ووحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ووحدة تدوير المخلفات الورقية، فضلاً عن وحدة الزراعة المائية والزراعة على مياه أحواض الأسماك .

وعلي جانب آخر شمل حصاد الأسبوع تعيين 2120 شاباً، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات قنا، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، بلغت 840 ألفاً و987 جنيه، والتفتيش على 1540 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 1604 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 1604 عاملا.

كما شهد حصاد الأسبوع، متابعة الوزير، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 83 ألفا و229 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 83 ألفا و229 مصنعاً وشركة على مدى سنة كاملة للإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتابع سعفان، سير عملية التدريب بوحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات، في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» في قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقامت إيمان السيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوى بالقليوبية، يرافقها محمد عليان وكيل المديرية بتسليم شهادات لـ 18 متدرب متدربة اجتازوا الدورة التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بمركز التدريب المهني بالخانكة، على مهن التفصيل والخياطة، وفي مجال المحمول .

وأعلن وزير القوي العاملة، أن مديرية القوي العاملة بسوهاج بدأت التدريب على خمس دورات تدريبية جديدة، منها دورتين على برامج الحاسب الآلي تتضمن مجموعة الأوفيس، ودورة مهارات لغة إنجليزية تتضمن أربع مستويات، فضلا عن دورة مصمم الجرافيك، ودورة طاقة شمسية .

وقال الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج: إن المديرية قامت بالتعاون مع الجهات الخارجية ووقعت معها 5 بروتوكولات تعاون لدورات تدريبية في مركز التدريب المهني بسوهاج للشباب والفتيات على مهن متنوعة يتطلبها سوق العمل، وهذه الدورات هي: دورتين على برامج الحاسب الآلي تتضمن مجموعة الأوفيس،ودورة مهارات لغة إنجليزية تتضمن أربع مستويات، ودورة مصمم الجرافيك، ودورة طاقة شمسية .

وامتد حصاد الأسبوع ليشمل، تلقى وزير القوى العاملة، تقريراً عاجلاً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية العامة المصري بالرياض، أشار فيه الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي، انه وبعد ما يقرب من 4 سنوات، أسدل الستار وحكم بالبراءة على 5 مصريين في قضايا اختلاس ثبتت كيدية التهم المنسوبة إليهم بحكم محكمة الاستئناف بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

وفي إطار تعليمات وزير القوي العاملة بضرورة متابعة مستحقات وأحوال العمالة المصرية بالمملكة وتقديم الدعم لهم في جميع مراحل التقاضي، تقدم للمكتب كل من محمد إبراهيم عبدالفتاح مندور، وإبراهيم إسلام إبراهيم أحمد مغربى، ومحمد إبراهيم عبدالسلام راضي من أبناء قرية شاوة التابعة لمركز المنصورة- الدقهلية وذلك لإلغاء بلاغ الهروب وإلغاء منع السفر واستكمال إجراءات العودة لمصر، وذلك بعد تأييد الحكم لصالحهم بالبراءة من محكمة الاستئناف بالرياض.

كما أرسل المكتب تقريرًا في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يفيد أنه إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وفي إطار جهود حكومة المملكة العربية السعودية للتعامل مع آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة، ويشمل التمديد تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة ليكون إلى تاريخ 31 يوليو 2021.

كما ورد من المكتب أيضاً تقريراً يفيد ببدء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في تطبيق مبادرة الفحص المهنى، محددة 263 مهنة متنوعة لابد من حصول العاملين فيها على الرخص المهنية من مراكز (الفحص المهني) داخل المملكة .

وأعلن وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 38 و39 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 631 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 597 ألفاً و797 دولاراً، أي ما يعادل 9 ملايين و342 ألفاً و900 جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

كما تلقى الوزير من المكتب تقريراً أخراً يشير إلى صدور قرار من وزير العمل الأردني بتسهيل إجراءات تنظيم سوق العمل للعمالة الوافدة المخالفة في الأردن، وتحفيز أصحاب العمل والعمالة المخالفة والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة وخاصة في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاق لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن تعديل إجراءات الدخول إلى الأردن من يونيو الجاري من كل المعابر .

كما نجح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مستحقات شكاوي المصريين الذين تقدموا بها خلال أبريل الماضي، وبلغت إجمالي ما تم تحصيله 82 ألفا و680 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 347 ألفاً و256 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة المستحقات المالية للمصريين العاملين بجدة لدى أصحاب الأعمال، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وفى نفس الإطار، أصدر وزير القوى العاملة تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب زوجة المواطن المرحوم «الشحات.م.م» المتوفى بإيطاليا في 3 أبريل 2020 ومساعدتها في معرفة هل لزوجها مستحقات تأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية من عدمه، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأخيراً أعلن الوزير، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة بدولة قطر، نجح في تسوية مشكلة 4 عمال مصريين غادروا دولة قطر لقضاء إجازتهم في مصر قبل 29 نوفمبر 2020 ولكنهم لم يتمكنوا من الحصول على تصاريح العودة الاستثنائية اللازمة للعودة إلى قطر بالرغم من قيام جهات عملهم بتقديم طلبات لإصدار تصاريح العودة المطلوبة.