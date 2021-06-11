شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة بدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وجامعة بدر بمقر الجامعة بالقاهرة، بروتوكول تعاون يستهدف وضع إطار للتعاون المشترك بين الهيئة والجامعة لمنح «شهادة دبلوم مهنى»، لإعداد وتخريج كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على تطبيق الجودة والسلامة في الخدمات الطبية طبقًا لمعايير الإعتماد المصرى الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «اسكوا»، والتى تشمل ما يقرب من (1200) متطلب يغطى كافة تفاصيل الخدمة الصحية وفقا لنوع المنشأة الطبية.

أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن تزويد القطاع الطبى بالكوادر البشرية المؤهلة لتطبيق الجودة من الفنيين والخبراء في مختلف مجالات الخدمة الطبية أصبح ضرورة ملحة حتى يتحقق الحلم بتطبيق معايير الجودة العالمية على أرض الواقع خاصة.. مؤكداً أنه في ظل ما يشهده القطاع الصحى في مصر خلال الفترة الحالية من طفرة غير مسبوقة واهتمام ودعم من القيادة السياسية التي تضع الصحة على قمة أولوياتها وتشترط أن تكون الجودة وفقا للمقاييس العالمية هي حجر الأساس في تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة للمواطن المصرى.

أضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن البروتوكول يأتى ضمن أنشطة التعاون التي تستهدف الهيئة إقامتها مع مختلف أطراف المنظومة الصحية، وذلك انطلاقا من حرصها على تطوير البحث العلمى.. مشيراً إلى أنه رغم قيام الهيئة بالتنظيم المستمر لبرامج التأهيل لمقدمى الخدمات الصحية للتعريف بمعايير الاعتماد ومتطلبات التسجيل، إلا أن العمل الميدانى يعكس حاجة القطاع الطبى إلى خريجين متخصصين في تأهيل المنشآت الصحية لتطبيق معايير الجودة وهو ما يوفره البرنامج المقرر عقده مع الجامعة حيث يهدف إلى منح شهادة «متخصص في تأهيل منشآت صحية للاعتماد»، من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

في سياق متصل، أشاد د. حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، بما قامت به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية من إصدار المعايير للمنشآت المختلفة في زمن يعد قياسياً وكذا دورها في تنظيم القطاع الصحي المصرى بما يضمن سلامته واستقراره.. لافتاً إلى أن ذلك كان يعد منذ عشرات السنين حلما بعيد المنال، ومؤكدا على أن ذلك يأتى في إطار أهداف الجامعة بتزويد المنشآت الصحية في البلاد بالكوادر البشرية من الفنيين والخبراء في مختلف المجالات الطبية والصحية؛ لتكون قادرة على تقديم «خدمات صحية»، آمنة وذات جودة عالمية.. للمشاركة في الخطى المبذولة للإرتقاء بمنظومة القطاع الصحى المصرى.

قام بتوقيع البروتوكول عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، د. أشرف اسماعيل رئيس الهيئة، وعن جامعة بدر، د.مصطفى كمال رئيس الجامعة، وذلك بحضور د. إسلام أبويوسف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة ود. نوران الغندور عضو مجلس إدارة الهيئة ود. حسام أبوساطي المدير التنفيذي للهيئة.

يذكر أن جامعة بدر كانت قد تقدمت بطلب توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مجال جودة الخدمات الصحية لتكون بذلك أول جامعة مصرية تتقدم لتدريس معايير الاعتماد المصرية للمنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي من «اسكوا»