شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم الإسكندرية .. إدراج 13 جامعة مصرية ضمن تصنيف QS البريطاني لعام 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت نتائج تصنيف QS البريطاني لتصنيف الجامعات لعام 2022، دخول جامعة الإسكندرية ضمن شريحة (1001- 1200) مستوى جامعات العالم.

وبلغ إجمالي الجامعات المصرية التي أدرجت هذا العام في تصنيف QS بلغت 13 جامعة منهم 9 جامعات حكومية و2 جامعة خاصة والجامعة الأمريكية في مصر، وأن جامعة الإسكندرية حصلت على المركز الرابع مكرر محلياً، وجاء أعلى خمس جامعات في هذا التصنيف هي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة أكسفورد، وجامعة ستانفورد، وجامعة كامبريدج، وجامعة هارفارد.

ويشمل تقييم الجامعات في هذا التصنيف،1300 جامعة من جميع أنحاء العالم، حيث تم تقييم كل مؤسسة وفقًا لستة معايير رئيسية هي استقصاء رأي الخبراء الأكاديميين (40%) حيث تم جمع آراء الخبراء لأكثر من 130.000 خبير في مجال التعليم العالي فيما يتعلق بجودة التدريس والبحث في جامعات العالم، ورأي أصحاب العمل في مستوى الخريجين (10%) وتم الاستعانة بأكثر من 75000 رد من أصحاب المؤسسات التي يستقبلون فيها الخريجين الأكثر كفاءة وابتكارًا وفعالية، والاستشهادات لكل عضو هيئة تدريس (20%) والتي تقيس جودة البحث المؤسسي لإجمالي الاستشهادات التي تلقتها جميع الأبحاث العلمية في كافة التخصصات التي تنتجها الجامعة خلال فترة خمس سنوات (2015 – 2020)،ويتم الحصول على جميع بيانات الاستشهادات باستخدام قاعدة بيانات Scopus من Elsevier، وهي أكبر مستودع في العالم لبيانات المجلات الأكاديمية. وهذا العام، قيمتQS 96 مليون استشهاد من 14.7 مليون ورقة بعد استبعاد الاستشهادات الذاتية، ونسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب (20%)، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب لكل المصريين (5%)، ونسبة الطلاب الوافدين للطلاب المصريين (5%). وأعرب رئيس جامعة الإسكندرية عن أمله في رفع ترتيب الجامعة في العام القادم من خلال تطوير وتحديث موقع الجامعة على الإنترنت وإتاحة أكبر قدر من المعلومات والأبحاث عن الجامعة على الموقع وتحفيز جذب أكبر عدد ممكن من الأساتذة الأجانب والطلاب الوافدين.

وشهدت جامعة الإسكندرية مؤخراً زيادة في معدل النشر العلمي حيث بلغ النشر 2458 بحث في عام 2020 بزيادة قدرها 27.5% عن عام 2019، ولقد شاركت الجامعة في نشر 55.8% من أبحاثها خلال الفترة 2017 – 2020 مع جامعات دولية، كما نشر خلال تلك الفترة 20.6% من أبحاثها في أعلى 10% من المجلات المحكمة عالمياً.

وأكدت جامعة الإسكندرية، على أهمية هذا التصنيف، التي يتم من خلاله اختيار التصنيف الأكاديمي للجامعات، وعلى حرص الجامعة على دعم احتياجات البحث العلمى وربطه بالتنمية الشاملة، وتعظيم النشر الدولى للأبحاث العلمية، وتطوير العملية التعليمية والبحثية بها وزيادة النشر الدولى وتحسين نوعيته، مما يساعد على الوصول إلى نتائج مستوى الجامعات المرموقة عالمياً، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.