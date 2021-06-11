شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفلين في حريق شقة سكنية بسيدي بشر بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي طفلان شقيقان مصرعهما في حريق نشب بشقة بالطابق الثامن بعقار سيدي بشر قبلي شرق الإسكندرية، فيما رجحت التحريات ان الحريق نشب بسبب ماس كهربائي وفقا للمعاينة الأولية.

تلقى قسم شرطة المنتزة أول بلاغا يفيد نشوب حريق في شقة سكنية بالعقار رقم 77 شارع أسامة بن زيد بمنطقة سيدي بشر قبلي.

انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة نشوب حريق بشقة بالطابق الثامن علوي والأخير بالعقار المشار إليه، يرجح أن يكون بسبب ماس كهربائي، ما أدى إلى تدمير محتويات الشقة.

أسفر الحريق عن مصرع كل من «سجدة إسلام محمد»، 6 سنوات، وشقيقها، «حمزة إسلام محمد»، 3 سنوات، وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

مصرع طفلين في حريق شقة سكنية بسيدي بشر بالإسكندرية| صور

مصرع طفلين في حريق شقة سكنية بسيدي بشر بالإسكندرية| صور

مصرع طفلين في حريق شقة سكنية بسيدي بشر بالإسكندرية| صور

مصرع طفلين في حريق شقة سكنية بسيدي بشر بالإسكندرية| صور