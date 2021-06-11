أمطار خفيفة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو لـ6 أيام مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال 6 أيام من الجمعة 11 يونيو إلى الأربعاء 16 يونيو 2021.

وتوقع خبراء الهيئة، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الجمعة 11 يونيو

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة 20% تقريبًا.

درجات الحرارة:

القاهرة والوجه البحري 35 درجة.

السواحل الشمالية 28 درجة.

جنوب سيناء 38 درجة.

شمال الصعيد 40 درجة.

جنوب الصعيد 44 درجة.

السبت 12 يونيو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وغرب البلاد وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة 20% تقريبًا.

درجات الحرارة:

القاهرة والوجه البحري 35 درجة.

السواحل الشمالية 28 درجة.

جنوب سيناء 38 درجة.

شمال الصعيد 40 درجة.

جنوب الصعيد 44 درجة.

الأحد 13 يونيو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة:

القاهرة والوجه البحري 35 درجة.

السواحل الشمالية 28 درجة.

جنوب سيناء 37 درجة.

شمال الصعيد 41 درجة.

جنوب الصعيد 44 درجة.

الاثنين 14يونيو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة:

القاهرة والوجه البحري 34 درجة.

السواحل الشمالية 28 درجة.

جنوب سيناء 38 درجة.

شمال الصعيد 33 درجة.

جنوب الصعيد 45 درجة.

الثلاثاء15 يونيو

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة:

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة.

السواحل الشمالية 29 درجة.

جنوب سيناء 38 درجة.

شمال الصعيد 37 درجة.

جنوب الصعيد 44 درجة.

الأربعاء 16 يونيو

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة:

القاهرة والوجه البحري 35 درجة.

السواحل الشمالية 29 درجة.

جنوب سيناء 37 درجة.

شمال الصعيد 37 درجة.

جنوب الصعيد 43 درجة.