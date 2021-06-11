شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر «المصرى اليوم».. «تجارة الإسكندرية» تتراجع عن فصل 2000 طالب (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس كلية التجارة في جامعة الاسكندرية، التراجع عن احتساب انذارات الفصل بحق 2000 طالب وطالبة، الذين لم يتمكنوا من الحصول على الحدود الدنيا المطلوبة في نظام الساعات المعتمدة وحصلوا على انذارين بالفصل.

جاء ذلك عقب نشر «المصرى اليوم»، سلسلة من التغطيات الصحفية للواقعة بعنوان « جامعة الإسكندرية تكشف أسباب فصل 2000 طالب من كلية التجارة» وأول رد من عميد «تجارة الإسكندرية» حول أزمة فصل 2000 طالب من الكلية.

وأصدرت كلية التجارة بيانا إعلاميا عاجلاً تم نشره على الموقع الرسمى للكلية على «فيسبوك» اليوم، جاء نصه :«تدارس مجلس كلية التجارة بجامعة الإسكندرية أوضاع الإنذارات الأكاديمية التي صدرت بشأن الطلاب الذين لم يستوفوا الحدود الدنيا المطلوبة في نظام الساعات المعتمدة، كما تدارس أيضًا النصوص اللائحية الخاصة بها من حيث متطلبات المستوى الأول»السنة الأولى«والمستوى الثاني»السنة الثانية «وتبين أن هناك فصلاً دراسيًا كاملاً لم يتم احتسابه ضمن المجموع التراكمي وفق نظام الساعات المعتمدة عن فصل الربيع»الثاني«الجامعي 2019/ 2020، وبالنظر إلى أن هذا يمثل وضعًا استثنائياً في تطبيق نظام الساعات المعتمدة في ظل جائحة كورونا ومن منطلق أن هذه الدفعة من الطلاب فضلاً عما سبق يمثل نظام الساعات المعتمدة خبرة جديدة عليها. وحرصًا على مصلحة الطلاب وتوفير فرصة لمن وجهت لهم الإنذارات أن يصححوا أدائهم الأكاديمي».

وأضاف البيان :«قرر مجلس الكلية بجلسته الأخيرة التوصية بالموافقة على الاستعواض عن فصل الربيع للعام الجامعي»لطلاب المستوى الثاني بنظام الساعات المعتمدة«بالفصل الدراسي اللاحق له حتى يتم احتساب المعدل التراكمي وتطبيق قواعد الإنذارات الأكاديمية عليهم اعتباراً من فصلين مكتملين يدخلان في حساب المعدل التراكمي وتطبيق قواعد الإنذارات الأكاديمية عليهم اعتباراً من فصل الخريف للعام الجامعي 2020/2021 على أن يوجه الإنذار الأكاديمي الأول للطلاب الحاصلين على معدل تراكمي أقل من 1.667، وذلك تماشيًا مع قرارات المجلس الاعلى للجامعات بشأن الخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2019/ 2020 بجلسته رقم 699، بتاريخ 18 أبريل، من عام 2020 والتى أوضح فيها تغليب مصلحة الطلاب ووضعها في المقام الأول».

وتابع البيان:«أي أن الانذار الأول يحتسب مع نهاية فصل الخريف للعام الجامعي 2020 / 2021 لكل الطلاب الذين لم يحصلوا على 1.666 CGPA والإنذار الثاني يحتسب في نهاية فصل الربيع للعام الجامعي 2020 / 2021 للطلاب الذين لم يحصلوا على 2.000 CGPA، وبالنسبة لموقف الطلاب الذين تقدموا بالانسحاب من فصل الربيع عن العام الجامعي 2020 / 2021 لديهم الحق في استكمال قرار الانسحاب أو الالتحاق بالاختبار مع زملائهم ونتيجة لقرب موعد امتحان المادة الاولى سوف يتم عقد اختبار إضافي خاص بهم فقط للمادة الاولى «الموارد البشرية» الجمعة 9 يوليو من 9 إلى 11 صباحًا، أما باقي جدول الامتحان فعليهم الانتظام كما هو معلن مع باقي زملائهم، ومن الأفضل للطلاب الذين معدلهم التراكمي أقل من 1.4 أن يستمروا في قرار الانسحاب حفاظًا عليهم من تلقي انذار آخر، على أن يستفيد من الفصل الصيفي لتحسين ثلاث مواد قديمة كان أداؤه فيها متدني«.

وأكد البيان أن جميع الطلاب الذين معدلهم التراكمي أقل من 1.667 عليهم إنذار واحد فقط، كما ان جميع الطلبة الذين معدلهم التراكمي 1.667 أو أكثر ليس عليهم أي إنذارات بعد هذا القرار.

كانت «المصرى اليوم» نشرت أزمة توجيه إنذارات بالفصل لـ 2000 طالب وطالبة في كلية التجارة وهم من طلاب شعبتي اللغة الانجليزية والانتظام والانتساب، وبالتالى فهم كانوا مهددون بالفصل نهائيا من الكلية بنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/ 2021، خاصة أنهم حصلوا على إنذارين (٢ انذار اكاديمي) بسبب عدم تمكنهم من رفع مجموع النقاط التراكمي CGPA إلى 2.000 بعد فصلين دراسيين متتاليين.

وطبقا للائحة نظام الساعات المعتمدة يتم فصل الطالب بعد حصوله على ثلاث إنذارات اكاديمية متتالية بسبب عدم رفع CGPA إلى 2.000، لذلك يجب على الطلاب الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق رفع مجموع النقاط التراكمي CGPA إلى 2.000 في نهاية التيرم الثاني الحالي كفرصة أخيرة لتجنب الفصل من الكلية وذلك طبقا للائحة نظام الساعات المعتمدة.

وكان طلاب كلية التجارة، ارسلوا استغاثة عاجلة إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرفضون نظام الساعات المعتمدة «CGPA»، مؤكدين أنه النظام الذي تخضع له الكليات العملية وتم تطبيقه على كلية التجارة النظرية في سابقة هي الأولى من نوعها.