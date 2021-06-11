شكرا لقرائتكم خبر عن 9 غرف عمليات تتابع توابع الطقس كل ساعتين في المنيا.. ومسؤول: رصدنا حالة غرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بمتابعة حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة في جميع المدن والقرى والنجوع، كل ساعتين عبر جهاز اللاسلكي، ومدي الحاجة الي الانتقال الفوري لمناطق الأحداث .

وقال مسئول بديوان عام المحافظة، لم يتم رصد أي أحداث باستثناء حالة غرق لفتاه بمجري بحر اليوسفي بمدينة العدوه، لقيت مصرعها غرقا، لعدم التوازن .

كما أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة، برئاسة الدكتور محمد نادي ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حالة الطوارئ تحسبا لوقوع حوادث طرق او حالات تسمم او غرق .