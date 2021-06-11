شكرا لقرائتكم خبر عن «سيارة محملة بكنز».. ضبط 5 أطنان من أحجار الكوارتز والذهب في أسوان (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الاجهزة الأمنية في اسوان من ضبط سيارة نقل يستقلها 3 اشخاص محملة بكمية من أحجار الكوارتز الخام والتي يستخلص منها خام الذهب.

وردت معلومات لاجهزة الامن في اسوان عن قيام ثلاثة اشخاص باستخدام سيارة ربع نقل، في نقل كمية من احجار الكوارتز والتي يستخلص منها الذهب، حيث تم ضبط السيارة ويستقلها ثلاثة اشخاص والعثور على 97 جوالا من احجار الكوارتز حمولة السيارة، وزنت نحو 5 أطنان.

تم ضبط السيارة والمتهمين والتحفظ على الاحجار المضبوطة واخطرت النيابة للتحقيق.