شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لتطوير ميدان سيدي إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المهندس عادل محمد النجار، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وفوه ومطوبس، بطلب إحاطة لوزراء الاستثمار والسياحة والثقافة والإسكان والتنميه المحلية، وذلك بخصوص تطوير الميادين واستغلال الأراضي ذات القيمه الاستغلال الأمثل، وذلك عملا بالماده 134 من الدستور والماده 212 من اللائحه الداخلية لمجلس النواب.

وقال «النجار» في طلب إحاطته، إنه تم الانتهاء من وضع خرائط ميدان سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق عن طريق جهاز التنسيق الحضاري في إطار المبادرة التي يتبناها الجهاز برئاسة وزيرة الثقافه لإعلاء قيمة الجمال الداخلة ضمن المشروع القومي القائم على تحسين الصورة البصرية للفراغ العام، ووضع أعمال فنية لتضفي جمالا على هذه الميادين، وإعادة تخطيطها بشكل حضاري.

ومن المعلوم أن ميدان المسجد الابراهيمي من أهم الميادين المصرية لوجوده أمام أثر إسلامي يتودد عليه الملايين من المواطنين من العالم العربي والإسلامي، ورغم الانتهاء من وضع الخرائط الخاصة بتطوير الميدان منذ أكثر من 5 سنوات ضمن 31 ميدانا على مستوي الجمهورية، ومن المعروف أنه قد تم الانتهاء من معظم الميادين الداخله ضمن خطة التطوير كمرحلة أولي منذ فترة طويلة إلا أنه لا جديد يذكر حتي الآن بخصوص تطوير الميدان الإبراهيمي الذي تتجاوز مساحته أكثر من 20 ألف متر مربع.

أما فيما يتعلق باستغلال الأرض ذات القيمة الاستغلال الاقتصادي الأمثل، فإنه يوجد بذات الميدان بجوار المسجد الإبراهيمي أكثر من 3800م2 تم بناؤها قديما كطابق واحد، وهي عبارة عن محلات مؤجرة من مجلس المدينة منذ أكثر من 50 سنه بمبالغ زهيدة لا تتناسب مع القيمه الاقتصاديه للأرض، حيث إن المنطقه من أكثر الأماكن تمييزا بالمدينة، وقد تم في عهد المحافظ الأسبق ورئيس المدينه الأسبق الاتفاق مع أصحاب تلك المحلات المؤجرة إعطاء محلات بديلة مؤقتة تم إنشاؤها بالفعل وإقامة مشروع سياحي كبير يتناسب مع قيمة المكان الاقتصادية، ومن ثم عودة مستأجري تلك المحلات القديمة إلى محالهم، وقد تم الاتفاق معهم على ذلك، إلا أنه حتي تاريخه لم يتم البدء في اتخاذ ثمة خطوات تنبئ بإنشاء هذا المشروع مما حدي بنا إلى التقدم بطلب الاحاطة للوقوف على أسباب تأخر البدء في المشروع والعمل على الإسراع في تنفيذه.