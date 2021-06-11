شكرا لقرائتكم خبر عن «صقل».. دورة تدريبية لتأهيل منقذي الشواطئ بالإسكندرية استعداداً لفصل الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، دورة تدريبية لتأهيل منقذي الشواطئ ومدربي عروس البحر الأبيض المتوسط، استعدادا لموسم الصيف 2021 وإنقاذ الغرقى، تحت عنوان «صقل منقذي الشواطئ».

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن الدورة تأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاهتمام بصقل المهارات للمنقذين ومدربي عروس البحر، والتي يجرى تنفيذها ضمن استعداد المنقذين بالإسكندرية لموسم الصيف.

وأوضحت أنه جرى تنفيذ الدورة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وجرى خلالها القيام بتدريبات عملية بمقر اتحاد الغوص والإنقاذ على التخلصات الأمامية والخلفية وطرق جر الغريق الهادئ واشارات ومهارات الإنقاذ بالمعدات وكذا إخراج الغريق من المياه والتعامل cpr.

وأشارت إلى أنه حاضر في التدريب العملي كل من، الدكتور محمد حسن والدكتور حازم الروبي وكابتن محمد خليل وكابتن أحمد صقر والدكتور معتز الحداد، كما تم توزيع شهادات تقدير في الختام على المدربين والمنقذين المشاركين بالدورة وذلك بحضور، الكابتن سامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصرى والعربى للغوص والإنقاذ، والكابتن نبيل الشاذلي مستشار اتحاد الغوص والإنقاذ، وعادل فوزى مدير إدارة الرياضة نائبا عن الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية .

ولفتت إلى أن هذه الدورة تعتبر أول مبادرة تتم بالإسكندرية برعاية مديرية الشباب والرياضة والاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ.

"صقل" .. دورة تدريبية لتأهيل منقذى الشواطئ في الإسكندرية استعداداً لصيف 2021 (صور)

"صقل" .. دورة تدريبية لتأهيل منقذى الشواطئ في الإسكندرية استعداداً لصيف 2021 (صور)

"صقل" .. دورة تدريبية لتأهيل منقذى الشواطئ في الإسكندرية استعداداً لصيف 2021 (صور)