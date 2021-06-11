شكرا لقرائتكم خبر عن بحوزتهم 100 ألف سرنجة..حبس تشكيل عصابي بينهم سيدة لسرقة السيارات في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا ، حبس 6 متهمين بينهم سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتورطهم في تشكيل عصابي، تخصص في سرقة السيارات بالإكراه- ضبط بحوزتهم 100 ألف سرنجة، تم سرقتها بالإكراه من مندوب شركة أدوية، أثناء مروره بالطريق الصحراوي الغربي مصر/ أسيوط، أمام مركز العدوة.

وتضمن القرار، تكليف فريق البحث الجنائي، باستكمال التحريات، واستدعاء شهود الإثبات، للإدلاء بأقوالهم في التحقيقات.

فيما أجرى، فريق النيابة العامة بمركز العدوه، برئاسة مهاب مختار، رئيس نيابة العدوة، تحقيقات موسعة مع المتهمين، وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط مقر النيابة .

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، بتمكن فريق البحث الجنائي بمركز العدوه، برئاسة الرائد محمد صلاح، رئيس المباحث، بضبط كل من: س.أ.م 43 عاما عاطل، ب. ي.ع 32 عاما عاطل، م .ح.أ 24 عاما حاصل على دبلوم، ر .ع.م 46 عاما فلاح، ع.ن.ب 35 عاما عاطل، ع. س 26 عاما ربة منزل، لارتكابهم واقعة سرقة مستلزمات طبية عبارة عن 100 ألف سرنجة من مندوب شركة أدوية.

كشفت التحريات الأولية عن قيام الأول والثاني والخامس بتكوين تشكيل عصابى متخصص في سرقة السيارات على الطريق الصحراوي الغربي عن طريق الإكراه والمغافلة، مستغلين أعمال الإصلاحات على الطريق الصحراوي الغربي وسير السيارات ببطء في بعض المناطق مسرحا لمزاولة أعمالهم الإجرامية.

أكدت التحريات أن الجناة سرقوا المجني عليه «تامر.م.غ» 37 عاما مقيم بالفيوم، أثناء توقفه بالسيارة قيادته للاستراحة من عناء الطريق وتأخر الوقت، وسرقوا 32 كرتونة مستلزمات طبية تحتوي على 100 ألف سرنجة طبية وقاموا بإعطائها إلى المتهمين الثالث والرابع للتصرف ببيعها في مركز مغاغة لكنهم فشلوا، حيث قام المتهم الأول بالاتفاق مع المتهمة السادسة وهي زوجته بإخفاء المسروقات بمنزل شقيقتها مستغلين سفرها دون علمها لحين التصرف بالبيع في المسروقات، ولعدم كشف أمرهم.

بتقيين الإجراءات الأمنية تم ضبط المتهمين وتمت استعادة المسروقات، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقروا بالواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1636 لسنة 2021 إداري العدوة.