شكرا لقرائتكم خبر عن «استقرار على الارتفاع».. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقر سعر الذهب في مصر، صباح اليوم الجمعه 11 يونيو 2021، عند الأسعار المرتفعه التي حققها بمساء الخميس، وسط حالة من الترقب للتغيرات التي تطرأ عليه في البورصات العالمية .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الجمعة، يصل إلى 927 جنيها، والعيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 811 جنيهات، والعيار 18 قيراطًا، 695 جنيها، والجنيه الذهب «8 جرامات من عيار 21» 6500 جنيها.

كما شهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا طفيفا بسبب اقبال المستثمرين عليه بمع بداية التداول وكان الذهب عالميا شهد ارتفاعا ملحوظا مساء الخميس بعد صدور بيانات اسعار المستهلكين والتى جاءت زيادة أكثر من المتوقع الشهر الماضى، وتسببت تلك البيانات إلى انحسار المخاوف حيال تقليص مجلس الاحتياطى الاتحادى دعمه النقدى للاقتصاد، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1%، وارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال دورة الولايات المتحدة بنسبة 0.3%، ويتوقع الخبراء وجود حالة من التذتبذب في اسعار الذهب أو اتجاهه للانخفاض خلال الفترة القادمة .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، في بداية التعاملات اليوم االجمعة، 11 يونيو، 836.72 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1،898.50 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 925 إلى 927 عيار 22 848 إلى 850 عيار 21 809 إلى 811 عيار 18 693 إلى 695 عيار 14 539 إلى 541 عيار 12 462 إلى 463 الاونصة 28754 إلى 29825 الجنيه الذهب 6472 إلى 6500 الكيلو 923571 إلى 926857

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، بداية التعاملات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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