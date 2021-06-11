شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المشاركين في انتخابات برلمان الشباب بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء القائمين على تنفيذ الانتخابات الاليكترونيه لنموذج محاكاه الحياه السياسية المصرية لبرلمان الشباب.

وقال كليب راشد مصبح مدير عام المديرية، بمنح مديري الإدارات الفرعية بالعريش وإدارة رمانه وإدارة بئر العبد وإدارة الشيخ زويد وإدارة الشيخ زويد، بمنحهم شهادات التقدير، تقديرا لجهودهم خلال الانتخابات،بجانب تكريم مسئولى الربط الاليكترونى ومسئول البرلمان.

أضاف، أن الانتخابات أسفرت عن فوز ٢٠ عضو بنظام القائمة و ١٩عضو بنظام الفردى.