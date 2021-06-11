لطلاب الثانوية والجامعات.. الصحة توضح روشتة الغذاء الصحي أثناء فترة الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

نشرت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك" منشورا تضمن نصائح للطلاب وأولياء الأمور، حول النظام الغذائي المفترض اتباعه خلال فترة الامتحانات.

وقالت الوزارة، صباح الجمعة، إنه يجب تجنب الوجبات الدسمة والجاهزة، أثناء فترة الامتحانات، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون وتسبب الخمول.

ونوهت وزارة الصحة، إلى ضرورة الاستعانة بـالخضروات الطازجة أو المطهية أو كلاهما وكذلك النشويات مثل الأرز أو المكرونة أو الخبز، والبروتين الحيواني مثل اللحوم أو الدجاج أو السمك أو نباتي مثل الفول والعدس.