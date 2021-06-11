6 منافذ جديدة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بـ"الكهرباء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم الخميس، إطلاق 6 منافذ لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهي كالآتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز اضغط هنا

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين [email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم ٢٣٤٢١٤٧٩.

6- الاتصال على التلیفون رقم ٢٣٤٢١٤٧6 (داخلي 154).