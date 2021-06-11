​​​عند تأخر التركيب.. خطوات يتم اتخاذها لسرعة الحصول على عداد الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على توعية المواطنين بحقوقهم و واجباتهم تجاه مرفق الكهرباء، ومن بين حقوق المستهلك هو تركيب عداد الكهرباء وفقا للبرنامج الزمنى .

وأكد الجهاز فى بيان له ، أن هناك بعض الخطوات التى يجب اتباعها عند تأخر شركة الكهرباء في تركيب العدادات وهى كالآتي:

1- تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها، والتي تقدم من خلالها لتركيب العداد.

2- في حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل الجهاز شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء، بحيث يقوم الشاكي بالآتي:

- تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أو استيفاء نموذج الشكوى المُعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة، من خلال المستندات التالية..

- تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.

- صورة من طلب تركيب العداد.

- صورة من أي إيصالات مسددة.

- يقوم الجهاز ببحث الشكوى للعمل على حل.