أخبار مصر

​​​عند تأخر التركيب.. خطوات يتم اتخاذها لسرعة الحصول على عداد الكهرباء

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على توعية المواطنين بحقوقهم و واجباتهم تجاه مرفق الكهرباء، ومن بين حقوق المستهلك هو تركيب عداد الكهرباء وفقا للبرنامج الزمنى .

وأكد الجهاز فى بيان له ، أن هناك بعض الخطوات التى يجب اتباعها عند تأخر شركة الكهرباء في تركيب العدادات وهى كالآتي:

1- تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها، والتي تقدم من خلالها لتركيب العداد.

2- في حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل الجهاز شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء، بحيث يقوم الشاكي بالآتي:

- تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أو استيفاء نموذج الشكوى المُعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة، من خلال المستندات التالية..

- تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.

- صورة من طلب تركيب العداد.

- صورة من أي إيصالات مسددة.

- يقوم الجهاز ببحث الشكوى للعمل على حل.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا